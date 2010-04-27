Президент ПАРЄ вірить в реформи Януковича
І вірить, що Україна виконає свої зобов`язання перед Радою Європи
Страсбург. 27 квітня. УНІАН. Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Мевлут ЧАВУШОГЛУ заявляє про підтримку пакету реформ Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам після зустрічі з В.ЯНУКОВИЧЕМ.
“Новий Президент і новий уряд ініціювали пакет реформ, і ми підтримуємо цей процес”, - сказав Президент ПАРЄ.
“Я сподіваюсь, що ці реформи зможуть допомогти Україні виконати зобов’язання перед Радою Європи”, - додав він.
М.ЧАВУШОГЛУ висловив сподівання, що Україну і вдасться виконати свої зобов’язання до початку свого головування в Раді Європи у 2011 році.
У свою чергу, Президент України заявив про намір виконати всі зобов’язання перед Радою Європи до травня 2011 року.
В.ЯНУКОВИЧ також заявив, що для України є дуже важливою підтримка ПАРЄ вступу України до ЄС.