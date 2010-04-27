Янукович запевнив ПАРЄ, що Україну питання російського флоту не хвилює
Підігрівають ситуацію окремі політики
Страсбург. 27 квітня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив депутатам Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), що українське суспільство не проти угод з Росією про флот.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи перед депутатами ПАРЄ.
“Ви знаєте, що сьогодні у Верховній Раді була ця угода ратифікована, і цих пристрастей в Україні вже немає, їх і не було в суспільстві, їх підігрівають деякі політичні сили. Це наслідки 5-річної політичної війни в Україні. Думаю, що прагматизм буде перемагати”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада 238-ма голосами “за” ратифікувала угоду з Росією про пролонгацію угоди про перебування Чорноморського флоту Росії в Криму на 25 років, попри протистояння опозиції.