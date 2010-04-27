Янукович поскаржився депутатам ПАРЄ на складнощі президентства

Страсбург. 27 квітня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ поскаржився депутатам Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) на політичну ситуацію, в якій йому довелося починати президентство.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи перед депутатами ПАРЄ.

“Влада перебувала в опозиції сама до себе. Уряд проголосив себе опозицією. Одна частина орієнтувалася на Президента, одна на прем’єра. Результативні голосування в Раді відбувалися лише переважно за участі Партії регіонів”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що розповідає про це лише для того, щоб депутатам ПАРЄ стало зрозуміло, в яких умовах йому довелося розпочати роботу на посаді Президента.