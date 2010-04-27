Янукович обіцяє будувати демократію

Страсбург. 27 квітня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє депутатам Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) зміцнювати демократію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи перед депутатами ПАРЄ.

“Насамперед – надалі зміцнювати демократію. Це буде моїм пріоритетом”, - сказав український Президент.

Він зазначив, що в Україні вже існує плюралістична демократія, свідченням чого є те, що третій раз під час виборів на виборах перемагає опозиція.

В.ЯНУКОВИЧ також зазначив, що розраховує в цьому питання на допомогу засобів масової інформації.

“На превеликий жаль, у нас ще трапляються випадки перешкоджання діяльності журналістів, спроби залякування. Це абсолютно неприпустимо. Як президент я гарантуватиму захист представників ЗМІ та розслідування всіх випадків”, - сказав Президент.

Він також зазначив, що в цілому, питання дотримання основних прав і свобод людини, перебуватимуть під його особистим контролем.