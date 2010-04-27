Янукович каже про неможливість приєднання до Митного Союзу
Не дозволять правила СОТ
Страсбург. 27 квітня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що приєднання України до Митного союзу Росії, Казахстану, Білорусі неможливе.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент заявив сьогодні, відповідаючи у Страсбурзі на запитання депутатів Парламентської Асамблеї Ради Європи у рамках участі у сесії ПАРЄ.
«Безумовно, входження у Митний союз Росії, Білорусі і Казахстану сьогодні є неможливим, тому що економічні принципи, закони СОТ цього не дозволяють зробити», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.
Він пояснив депутатам ПАРЄ, що декілька років тому Україна зробила свій вибір на користь вступу у Світову організацію торгівлі і відтоді будує свою економічну політику на принципах СОТ.
Водночас Президент підкреслив, що створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом є важливим пріоритетом серед національних інтересів держави. «Ми обрали цей шлях і йдемо цим шляхом», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.