Янукович пообіцяв ПАРЄ поміняти гендерну політику в уряді

Страсбург. 27 квітня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ здивований відсутністю жінок на керівних посадах в органах виконавчої влади, зокрема у складі Кабінету міністрів, та обіцяє вивести гендерну політику в Україні високий рівень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент заявив сьогодні, відповідаючи у Страсбурзі на запитання депутатів Парламентської Асамблеї Ради Європи у рамках своєї участі у сесії ПАРЄ.

«Я здивований тим, що коаліція, яка затверджувала склад уряду, була неспроможною включити в уряд жінок. Я вважаю, це неправильно. Але це демократія. Мені важко було втручатися», - пояснив В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас він заявив, що бачить в українській політиці багато талановитих жінок, які можуть ефективно працювати.

У зв’язку з цим Президент зауважив, що у його адміністрації три жінки обіймають високі посади.

«Вважаю, що у найближчому майбутньому я зроблю подальші кроки, щоб підняти це питання (гендерної політики – УНІАН) на високий рівень», - запевнив В.ЯНУКОВИЧ.