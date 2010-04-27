Янукович в ПАРЄ: Більшість українців проти героїзації Бандери
За це лише жителі Заходу
Страсбург. 27 квітня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголосив перед депутатами Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), що більшість українців виступають проти героїзації Степана Бандери і Романа Шухевича.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відповідаючи у Страсбурзі на запитання депутатів Парламентської Асамблеї Ради Європи у рамках участі у сесії ПАРЄ.
В.ЯНУКОВИЧ пояснив депутатам ПАРЄ, що відомі історичні діячі українських національно-визвольних рухів є популярними і мають високий рівень підтримки «серед, переважно, жителів деяких західних регіонів».
«Вони цю позицію ніколи не змінять. Але більшість українського народу не підтримує і не буде підтримувати», - наголосив він.
Президент України зазначив, що відносно указів попереднього Президента про присвоєння звання Героя України С.Бандері та Р.Шухевичу зараз тривають судові процеси і дискусії у суспільстві.
«В цій дискусії суспільство дійде певних висновків, але (вони) будуть негативними. Таку політику, яка розділяє, проводити не можна», - упевнений глава держави.
В.ЯНУКОВИЧ також поінформував депутатів ПАРЄ, що наразі в Україні створена відповідна національна комісія, яка відпрацьовує неупереджену концепцію щодо написання шкільних підручників з історії. «Історики, а не політики будуть приймати відповідну концепцію написання підручників за цією тематикою», - зауважив В.ЯНУКОВИЧ.