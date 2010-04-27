Депутати України в ПАРЄ від опозиції не слухали Януковича

Страсбург. 27 квітня. УНІАН. Члени делегації України у Парламентській Асамблеї Ради Європи від опозиції під час промови Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА вийшли із сесійної зали на знак протесту.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила народний депутат Ольга ГЕРАСИМ’ЮК.

“Після того, що відбулося сьогодні в українському парламенті, ми не могли не вийти із зали, коли Президент України почав свою промову”, - сказала вона.

Депутат зазначила, що представники української опозиції протестували, зокрема, проти здачі українських інтересів. “Тому що це виступав не Президент України, а губернатор української області Російської імперії”, - сказала О.ГЕРАСИМ’ЮК.

Вона також зазначила, що демарш українських депутатів було помічено колегами з інших країн. Крім того, депутат не виключила, що звертатиметься по допомогу до групи Народних партій у ПАРЄ, до якої, зокрема, входять українські депутати від НУ-НС і БЮТ, у тому числі стосовно можливості провести на наступній сесії ПАРЄ у червні термінові дебати щодо стану демократії в Україні.