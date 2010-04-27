Янукович вважає за можливе визнати незалежність Абхазії і Осетії?

Страсбург. 27 квітня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про необхідність консолідації міжнародних зусиль щодо відпрацювання і реалізації нових підходів у вирішенні питань щодо можливого набуття незалежності народами на території заморожених конфліктів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент сказав на брифінгу у Страсбурзі, відповідаючи на запитання стосовно позиції України у питанні визнання незалежності Абхазії і Південної Осетії, про що він заявляв раніше.

«Україна готова підтримувати процес забезпечення рівності цінностей демократії, прав народів на територіях заморожених конфліктів», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

"Прийшов час розглянути в ситуації, що склалася, нові критерії надання незалежності територіям "заморожених конфліктів", - додав Президент.

Він підкреслив, що Україна категорично проти застосування практики подвійних стандартів у цих питаннях.

На думку Президента, настав час на міжнародно-правовому рівні активізувати процеси у цій сфері, на базі нових ефективних критеріїв можливого надання незалежності таким народам з одночасним вирішенням заморожених конфліктів.