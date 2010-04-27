Соболєв назвав заяву Януковича в ПАРЄ про Голодомор зрадою

Київ. 27 квітня. УНІАН. Сьогоднішня заява Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА на засіданні Парламентської Асамблеї Ради Європи, а саме його відмова від визнання Голодомору геноцидом українського народу, – це “подальша здача інтересів України в угоду так званому дешевому російському газу, а реально – це зрада мільйонів наших співгромадян, які за комуністичного режиму були знищені такими ж диктаторами, як ЯНУКОВИЧ”.

Про це заявив у Страсбурзі прем’єр-міністр опозиційного уряду, член постійної делегації від України в ПАРЄ Сергій СОБОЛЄВ, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

«Коли в Раді Європи, яка завжди була оплотом демократії, зустрічають диктатора, який давав команди нищити український парламент і розганяти за допомогою міліції мирні демонстрації, я думаю, що це ознака того, що фактично ЯНУКОВИЧ повністю перейшов межу, за якою починається терор і диктатура. Саме тому українська делегація в ПАРЄ, яка представлена депутатами від БЮТ і НУ-НС, демонстративно покинула засідання Ради Європи в момент, коли ЯНУКОВИЧ почав свою промову, заявляючи, з одного боку, про принципи демократії, а з іншого – натискаючи на кнопки, які знищують Українську державу», - сказав С.СОБОЛЄВ.

Прем’єр опозиційного уряду вважає, що сьогоднішній виступ В.ЯНУКОВИЧА в Раді Європи яскраво продемонстрував «моральний облік цієї людини, яка заради дешевого газу готова не лише продавати Україну та її територіальну цілісність, але і те святе, що ще залишилося у нас – це пам`ять про мільйони безневинно загиблих українців під час Голодомору».

Як повідомляв УНІАН, Президент України В.ЯНУКОВИЧ сьогодні, 27 квітня, відповідаючи на запитання депутатів Парламентської Асамблеї Ради Європи у Страсбурзі, заявив, що Голодомор не можна визнавати геноцидом.

“Це були наслідки сталінського тоталітарного режиму, ставлення до людей”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ. “Але визнавати Голодомор як факт геноциду щодо того чи іншого народу, ми вважаємо, буде неправильно, несправедливо. Це була трагедія, спільна трагедія держав, що входили до СРСР”, - додав він. В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що голод був не лише в Україні, але й у Росії, Білорусі, Казахстані.