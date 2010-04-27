Польща сподівається на реформи в Україні

Варшава. 27 квітня. УНІАН. Польща сподівається на проведення новою владою України реальних реформ задля інтеграції у Європейський Союз.

Як повідомляє PAP, про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ у Бонні на робочому засіданні міністрів закордонних справ країн Веймарського трикутника (ФРН, Франція, Польща).

Р.СІКОРСЬКИЙ висловив сподівання на відсутність конфліктів у правлячій коаліції та між Президентом України і прем’єр-міністром.

Він також підвердив готовність Польщі надалі підтримувати європейську інтеграцію України, у тому числі в питанні проведення необхідних для вступу у ЄС реформ.