Голова ВР та Президент ПАРЄ обговорили ситуацію в парламенті

Київ, 27 квітня. УНІАН. Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН і Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи Мевлют ЧАВУШОГЛУ по телефону обговорили сьогоднішню ситуацію в українському парламенті.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні забезпечення міжпарламентських зв`язків Апарату Верховної Ради України.

”Президент ПАРЄ засудив варварські дії депутатів від опозиції щодо українського парламенту під час сьогоднішнього засідання. М.ЧАВУШОГЛУ висловив солідарність з головою Верховною Ради України і підтримку йому у цій ситуації. Співрозмовник наголосив на тому, що ПАРЄ підтримуватиме Україну та її парламент на шляху реформ і демократичних перетворень. М.ЧАВУШОГЛУ зазначив, що візит Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Страсбургу пройшов на високому рівні”, - йдеться у повідомленні.

В Управлінні забезпечення міжпарламентських зв`язків Апарату ВР підкреслили, що телефонна розмова відбулася з ініціативи Президента ПАРЄ М.ЧАВУШОГЛУ. Телефонна розмова відбулася о 17.30.

В.ЛИТВИН запросив Президента ПАРЄ відвідати Україну з офіційним візитом. М.ЧАВУШОГЛУ висловив готовність здійснити такий візит.