Суддею Євросуду з прав людини стала Юдківська

Страсбург. 27 квітня. УНІАН. Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) обрала Ганну ЮДКІВСЬКУ суддею Євросуду з прав людини від України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це було оголошено сьогодні на сесії ПАРЄ в Страсбурзі за підсумками таємного голосування.

Г.ЮДКІВСЬКА отримала 117 голосів з 210 депутатів, що взяли участь в голосуванні при необхідній кількості в 106 голосів.

За Сергія ГОЛОВАТОГО проголосували 77 депутатів ПАРЄ, за Станіслава ШЕВЧУКА – 16.

Г.ЮДКІВСЬКА отримала мандат судді на 6 років з моменту вступу на посаду, що має відбутися не пізніше, ніж через 3 місяці з моменту оголошення результатів голосування.

Після набуття чинності Протоколу 14 до Конвенції з прав людини, її мандат буде розширено до 9 років.

Г.ЮДКІВСЬКА, 36 років, з липня 2009 року працює радником комісара Ради Європи з прав людини. Завершила Київський державний технічний університет будівництва та архітектури, а також факультет права Київського національного університету імені Т.Шевченка, Університет Роберта Шумана в Страсбурзі.