НАТО хоче зберегти відносини з Україною

Київ. 28 квітня. УНІАН. Північноатлантичного альянсу зацікавлений у збереженні міцних відносин з Україною.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, про це заявив начальник Управління планування Сил Департаменту оборонної політики та планування Міжнародного секретаріату НАТО Френк БОЛАНД учора на зустрічі в Києві з першим заступником міністра оборони України Григорієм ПЕДЧЕНКОМ. Ф.БОЛАНД очолює делегацію експертів Північноатлантичного альянсу, що прибула до України.

Г.ПЕДЧЕНКО поінформував представників НАТО про фактичне закінчення формування вертикалі виконавчої влади в Україні загалом та у Міністерстві оборони України зокрема.

“Це дає керівництву Міністерства оборони України можливість зосередитися на виконанні тих завдань, які стоять сьогодні перед Збройними силами нашої держави”, – підкреслив перший заступник глави вітчизняного оборонного відомства.

Г.ПЕДЧЕНКО також зазначив, що Міністерство оборони України дотримується принципу наступництва та послідовності і має добрі наміри продовжувати взаємовідносини з НАТО.

У свою чергу, начальник Управління планування Сил Департаменту оборонної політики та планування Міжнародного секретаріату НАТО Френк БОЛАНД підкреслив, що Альянс зацікавлений у збереженні міцних відносин з Україною, які було налагоджено починаючи з середини 1990-х років, і які формалізувалися в межах створеної Комісії Україна-НАТО.

“Альянс зацікавлений у продовженні співпраці в контексті активної участі України в міжнародних операціях під проводом НАТО, – підкреслив Ф.БОЛАНД і додав, що внесок України в операції, що проводить Альянс, є надзвичайно вагомим і в Організації північноатлантичного договору це дуже цінують.

Він також зазначив, що Альянс готовий і надалі надавати Україні допомогу в питаннях реформування і розвитку національних Збройних сил.

“Ми жодним чином не намагаємося нав’язати Україні єдину натівську модель реформування. Україна сама визначає свої завдання і цілі, а НАТО лише пропонує більш ефективні шляхи у їх досягненні”, – наголосив Ф.БОЛАНД.

Він додав, що уточнені цілі партнерства можуть стати для України “дорожньою картою”, яка допоможе звіряти ефективність свого просування на шляху до досягнення тих цілей, які були поставлені.

Водночас Ф.БОЛАНД додав, що важливим було і залишається питання наявності в України ресурсного забезпечення, необхідного для досягнення завдань і цілей, які наша держава поставила перед собою.

У відповідь Г.ПЕДЧЕНКО зазначив, що останні інтенсивні зустрічі з представниками НАТО свідчать, що військове відомство України було і залишається надійним партнером у виконанні тих зобов’язань, які були взяті нашою державою в рамках співробітництва України з Альянсом у оборонній сфері.

“Ми будемо і надалі розвивати наші відносини з НАТО в рамках Річної національної програми, Комісії Україна-НАТО, Військового комітету Україна-НАТО та Спільної робочої групи Україна-НАТО з питань воєнної реформи”, – наголосив Г.ПЕДЧЕНКО.

Він також нагадав, що Збройні сили України беруть активну участь у 4 з 5 міжнародних операцій під проводом НАТО, і планують у подальшому брати участь у миротворчих операціях під егідою Альянсу.

“Між Україною і НАТО є багато невикористаних можливостей для співробітництва”, – переконаний перший заступник глави вітчизняного оборонного відомства.

Під час обговорення питання щодо ресурсного забезпечення ЗСУ, Г.ПЕДЧЕНКО зауважив, що керівництво Міноборони активно працює над визначенням пріоритетів у підготовці української армії.

Присутній на зустрічі директор Департаменту фінансів Міністерства оборони України генерал-лейтенант Іван МАРКО ознайомив представників НАТО з показниками оборонної складової щойно прийнятого державного бюджету України на 2010 рік.

“Наша спільна робота у бюджетному комітеті та Міністерстві фінансів України ще продовжується. Попередній ресурс нам визначений на рівні 1,7 мільярда доларів США, що становить 1,2% від ВВП. З цього ресурсу спеціальний фонд складає 600 мільйонів доларів”, – повідомив І.МАРКО.

При цьому він зазначив, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ дав доручення уряду і Верховній Раді внести зміни у нормативно-правові акти, які дозволять наповнити спеціальний фонд в повному обсязі і спрямувати його на ті потреби, які “закриваються” з бюджету за загальним фондом.

“Цей обсяг ресурсів дозволить стабілізувати ситуацію у Збройних силах. І наше головне завдання – цей визначений ресурс використати ефективно і за цільовими напрямами, – наголосив І.МАРКО.

За словами Г.ПЕДЧЕНКА, виходячи з фінансового ресурсу, визначеного військовому відомству на поточний рік, відповідно будуть відкориговані усі плани.