Янукович поїде до Німеччини

Київ. 27 квітня, УНІАН. Візит Президента України Віктора ЯНКУКОВИЧА до ФРН планується на кінець серпня - початок вересня цього року.

Про це сказав міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО в інтерв’ю «Німецькій хвилі».

“Ми обговорювали можливість здійснення цього візиту наприкінці серпня – на початку вересня цього року“, - сказав він.