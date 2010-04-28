Янукович поїде до Німеччини
11:04, 28 квітня 2010Новини ЄС
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Візит очікують у вересні
Київ. 27 квітня, УНІАН. Візит Президента України Віктора ЯНКУКОВИЧА до ФРН планується на кінець серпня - початок вересня цього року.
Про це сказав міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО в інтерв’ю «Німецькій хвилі».
“Ми обговорювали можливість здійснення цього візиту наприкінці серпня – на початку вересня цього року“, - сказав він.
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