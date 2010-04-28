Німеччина, Франція та Польща підтримали угоду України і РФ про флот?

Київ. 28 квітня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО заявляє, що міністри закордонних справ країн Веймарського трикутнику (Німеччина, Франція, Польща) позитивно оцінили підписання угоди між Україною та Росією про подовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ на українській території.

Як передає кореспондент УНІАН, про це К.ГРИЩЕНКО повідомив сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Керівники міністерств закордонних справ провідних європейських країни сприймають підписання угоди, як рішення, яке Україна приймає сама, воно не впливає на наші європейські перспективи. Це рішення, яке оцінюється міжнародною спільнотою як таке, що дозволяє стабілізувати ситуацію у двосторонніх відносинах і в економіці України. Саме такі сподівання вони поділяють разом з нами», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

За його словами, Україна також отримала сигнали із США та інших країн про позитивну оцінку підписання угоди стосовно базування Чорноморського флоту РФ.

«Факт укладання угоди сприймається як фактор, який знімає напруженість у відносинах між Україною і Росією. І в цьому полягає зацікавленість всіх основних наших партнерів», - додав він.

При цьому К.ГРИЩЕНКО наголосив, що головним пріоритетом зовнішньої політики української влади залишається курс на європейську інтеграцію.

«На цьому напрямку ми концентруватимемо наші зусилля», - підкреслив він.

К.ГРИЩЕНКО повідомив, що вчора вперше засідання міністрів закордонних справ Веймарського трикутника відбулося у форматі «3 + 1».

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня Верховна Рада ратифікувала підписану президентами України та Росії 21 квітня угоду про продовження терміну базування Чорноморського флоту РФ в Криму щонайменше на 25 років в обмін на 30% знижку на російський газ.

Того ж дня угоду ратифікував російський парламент.

Українська опозиція вважає угоду антиконституційною і називає її підписання та ратифікацію ”зрадою національних інтересів”.