Українська опозиція просить Президента ПАРЄ пояснити, чи засуджував він дії опозиції

Страсбург. 28 квітня. УНІАН. Представники української опозиції в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) просять Президента Асамблеї Мевлута ЧАВУШОГЛУ пояснити, чи засуджував він дії опозиції у Верховній Раді під час ратифікації угоди про продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії в Криму.

Про це йдеться у листі на ім’я Президента ПАРЄ, текст якого має УНІАН.

“Спікер українського парламенту Володимир ЛИТВИН заявив, що ви засудили вчорашні дії опозиції в сесійному залі Ради. Нам здається це дуже сумнівним, оскільки ми не можемо уявити щоби хтось у такому статусі, як ваш, міг би завити таке без того щоб зібрати всі факти”, - зазначається у листі.

У документі українські депутати інформують Президента ПАРЄ про те, що дії опозиції в сесійній залі були викликані діями самого спікера парламенту, який порушив права опозиції і регламент Верховної Ради.

Вони також звертають увагу на те, що саме представники коаліції силою звільняли місця опозиції для можливості проголосувати картками інших депутатів, що також суперечить Конституції України та Регламенту ВР.

“У підсумку угода була ратифікована, незважаючи на незаперечні факт порушення Регламенту Верховної Ради”, - написано у листі.

Депутати просять М.ЧАВУШОГЛУ пояснити свою позицію і, зокрема, спростувати чи підтвердити заяву спікера українського парламенту про те, що Президент ПАРЄ нібито засудив дії опозиції.

“Таке пояснення необхідне для того, щоб репутація Асамблеї, ваш персональний авторитет не використовувалися як інструмент виправдовування незаконної та недемократичної практики в нашій країні”. – наголошується у листі.

Лист підписали депутати Сергій СОБОЛЄВ, Ольга ГЕРАСИМ’ЮК, Роман ЗВАРИЧ, Олена БОНДАРЕНКО та Євген СУСЛОВ.

Як повідомив кореспонденту УНІАН один із підписантів Р.ЗВАРИЧ, листа буде вручено Президенту ПАРЄ сьогодні ввечері.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня Управління забезпечення міжпарламентських зв`язків Апарату Верховної Ради України розповсюдило повідомлення, згідно з яким В.ЛИТВИН та М.ЧАВУШОГЛУ обговорили телефоном ситуацію, що склалася 27 квітня в українському парламенті.

”Президент ПАРЄ засудив варварські дії депутатів від опозиції щодо українського парламенту під час сьогоднішнього засідання. М.ЧАВУШОГЛУ висловив солідарність з головою Верховною Ради України і підтримку йому у цій ситуації”, - зазначалось у повідомленні.

27 квітня під час ратифікації угоди з Ф про Чорноморський флот у парламенті України відбулися бійки між депутатами від коаліції та опозиції.