Комісар ЄС назвав угоди України та РФ про флот контраверсійними

Київ. 28 квітня. УНІАН. Європейський Комісар у справах розширення та політики сусідства Штефан ФЮЛЕ назвав нові українсько-російські угоди щодо газу та Чорноморського флоту «контраверсійними питаннями, що мають сильну опозицію всередині України».

Як повідомили УНІАН у Представництві Європейського Союзу в Україні, про це він сказав сьогодні у виступі перед членами Комітету закордонних справ Європейського парламенту.

Водночас Ш.ФЮЛЕ висловив розуміння позиції українського уряду, оскільки нові угоди дозволили прийняти бюджет та відновити переговори з МВФ. Він також підкреслив, що дані рішення є внутрішніми справами суверенної України.

Крім того, торкаючись газової складової, він закликав європейських експертів якнайшвидше проаналізувати, як угоди впливатимуть на стабільність постачання газу, як у них дотримуватимуться принципи передбачуваності та прозорості постачання, а також як угоди впливатимуть на потребу забезпечити відновлення та модернізацію української газотранспортної системи.

Як повідомляв УНІАН, офіційний візит єврокомісара Ш.ФЮЛЕ до України відбувся 21-23 квітня цього року.

Сьогодні, 28 квітня, у Брюсселі він також сказав, що угоду про асоціацію між Євросоюзом і Україною може бути підписано в 2011 році.

За його словами, у цій сфері від української сторони «було висловлене сильне бажання підписати угоду вже 2010 року». «Я пояснив, що існує потреба в більшій роботі (над Угодою), зокрема в роботі української сторони над розділами про глибоку та всебічну зону вільної торгівлі». - сказав єврокомісар.