Заяви Януковича в ПАРЄ про свободу слова не відповідають дійсності

Київ. 29 квітня. УНІАН. Міжнародна організація «Репортери без кордонів» звернулася з відкритим листом до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Представники організації висловлюють занепокоєння з приводу різниці між висловленими твердженнями главою держави під час виступу на Парламентській асамблеї Ради Європи і реальною ситуацією зі свободою слова в Україні, передає Радіо «Свобода».

Зокрема, тоді глава держави пообіцяв «надалі зміцнювати демократію» і висловив переконання, що «саме вільні незалежні ЗМІ повинні забезпечити безперешкодний доступ суспільства до інформації, сприяти справжнім дискусіям щодо розвитку країни, жорстко контролювати владу».

Як приклади, що ілюструють відмінність від заявлених цінностей та, натомість, фактів грубих порушеннь прав журналістів, представники «Репортерів без кордонів» наводять, зокрема, недопущення деяких журналістів на прес-конференцію за участю президентів України і Росії, що відбулася 21 квітня у Харкові. За спілкуванням глав держав представники медіа слідкували з окремого приміщення і не мали можливості поставити запитання.

«Репортери без кордонів» звертають увагу глави Української держави на те, що немає сенсу організовувати прес-конференцію, якщо в ній не можуть взяти участь більшість журналістів.

«За кілька днів до цього інциденту вустами заступника глави своєї адміністрації Ганни ГЕРМАН ви оголосили, що зустрінетеся з деякими журналістами, які піддалися нападу в попередні тижні, включаючи тих, які працюють у газеті «Експрес» у Львові. Також говорилося про створення спеціальної комісії з розслідування порушень прав цих журналістів. На жаль, ці надзвичайно позитивні ініціативи втрачають сенс, якщо після них відбувається подібний інцидент», – підкреслюється в документі.

На закінчення автори листа висловлюють сподівання на те, що уряд України зробить усе можливе для того, щоб журналісти могли нормально працювати, як це відбувається в демократичних країнах.