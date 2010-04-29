Президент ПАРЄ не засуджував дії опозиції у ВР?

Страсбург. 29 квітня. УНІАН. Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Мевлут ЧАВУШОГЛУ не засуджував дії опозиції в українському парламенті.

Як повідомив кореспонденту УНІАН член української делегації в ПАРЄ, народний депутат України від БЮТ Сергій СОБОЛЄВ, про це сам Президент Асамблеї заявив представникам української опозиції в ПАРЄ під час зустрічі 28 квітня.

“Нам дуже приємно, що Президент ПАРЄ спростував ту інформацію, яка почала розповсюджуватися від прес-служби спікера про те, що нібито він засудив дії опозиції”, - сказав С.СОБОЛЄВ.

“Ми довели, що сталося в парламенті, і він чітко сказав, що ніколи не втручається у внутрішні справи парламенту. Його питання було виключно питання його відношення до спікера парламенту, але ні в якому разі не засудження опозиції, чи більшості, бо це він не має права робити. Тому мені здається, що всі спекуляції щодо цього повинні бути зняті”, - додав український депутат.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня Управління забезпечення міжпарламентських зв`язків Апарату Верховної Ради України розповсюдило повідомлення, згідно з яким В.ЛИТВИН та М.ЧАВУШОГЛУ обговорили телефоном ситуацію, що склалася 27 квітня в українському парламенті.

”Президент ПАРЄ засудив варварські дії депутатів від опозиції щодо українського парламенту під час сьогоднішнього засідання. М.ЧАВУШОГЛУ висловив солідарність з головою Верховною Ради України і підтримку йому у цій ситуації”, - зазначалось у повідомленні.

28 квітня представники української опозиції в ПАРЄ звернулися до Президента Асамблеї М.ЧАВУШОГЛУ з листом, в якому просили прокоментувати цю інформацію.

27 квітня під час ратифікації угоди з Ф про Чорноморський флот у парламенті України відбулися бійки між депутатами від коаліції та опозиції.