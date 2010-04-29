Венеціанська коміісія знову розгляне судову реформу в Україні

Київ. 29 квітня. УНІАН. На початку червня 2010 року Європейська комісія «За демократію через право» (Венеціанська комісія) на своєму засіданні повторно розгляне концептуальні питання судової реформи в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя, заступника члена Венеціанської комісії Сергія КІВАЛОВА, про це С.КІВАЛОВ домовився з керівництвом Європейської комісії «За демократію через право» головою комісії Джанні БУКІККІО, генеральним секретарем Томасом МАРКЕРТОМ, керівником секції конституційної юстиції Шнуцем ДУРРОМ і співробітником секції виборчого права Сергієм КУЗНЄЦОВИМ.

Згідно зі своїм статутом, Комісія складається з представників усіх держав, завдання яких – неупереджено й компетентно інформувати Комісію про стан справ у державі, чиє законодавство піддається експертизі.

Прес-служба зазначає, що саме останнім часом у Венеціанській комісії можна було помітити проблеми з інформацією про стан правозастосування в Україні. «Це позначилося й на якості останнього Висновку Комісії щодо законопроекту про судовий устрій та статус суддів, де деякі висновки дивним чином резонували з особистими інтересами окремих українських бюрократів, а окремі факти «підтверджувалися» зі слів сумнівних організацій», - сказано в повідомленні прес-служби С.КІВАЛОВА.

Ці та інші питання вдосконалення співпраці України з Венеціанською комісією стали предметом обговорення С.КІВАЛОВА при зустрічі з керівництвом Комісії. Підсумком зустрічі стала згода на початку червня 2010 року повторно розглянути концептуальні питання судової реформи в Україні на засіданні Венеціанської комісії.

«Цього разу ми забезпечимо, щоб члени Комісії отримували лише об`єктивну інформацію», - резюмував С.КІВАЛОВ.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня 2010 року Венеціанська комісія Ради Європи оприлюднила текст остаточного Висновку щодо проектів нової редакції Законів України «Про судовий устрій» та «Про статус суддів».

Довідка УНІАН. 2 квітня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив С.КІВАЛОВА заступником члена Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія).