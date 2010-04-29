Україні вдалося привернути увагу до Голодомору

Страсбург. 29 квітня. УНІАН. Член делегації Верховної Ради України від БЮТ в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Олена БОНДАРЕНКО вважає, що в цілому можна погодитися з резолюцією Асамблеї про Голодомор, схваленій 28 квітня.

Таку думку вона висловила в розмові з кореспондентом УНІАН після схвалення резолюції.

“Я вважаю, що в цілому, можна погодитися із тою резолюцією, яка була сьогодні ухвалена. Тому що, залишаючись на позиціях, що це був геноцид українського народу, водночас, я вважаю, ми своєю ініціативою зробили велику справу, в тому сенсі, що привернули величезну увагу європейської спільноти до цієї події з прагненням відновити історичну правду і справедливість, і історичну пам’ять”, - сказала український депутат.

Вона нагадала, що саме українська делегація ініціювала розгляд питання про Голодомор в ПАРЄ, вперше запропонувавши засудити знищення людей голодом ще в 2006 році під час голосування за резолюцію про злочини сталінського режиму.

“Дуже прикро те, що сьогоднішні поправки, які пропонував Юридичний комітет, вони не пройшли”, - сказала О.БОНДАРЕНКО.

Вона також зазначила, що їй дуже прикро, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, виступаючи перед депутатами ПАРЄ, як голова держави, заявив, що він проти визнання Голодомору геноцидом.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня ПАРЄ схвалила доповідь про вшанування пам’яті жертв Великого голоду (Голодомору) в колишньому СРСР. В цьому документі ПАРЄ відмовилася називати Голодомор геноцидом українського народу, зазначивши, що від насильницького голоду постраждали також народи Росії, Білорусі, Молдови та Казахстану.

Юридичний комітет ПАРЄ пропонував ряд поправок щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу, однак Асамблея відмовилася їх схвалити.

27 квітня цього року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив депутатам ПАРЄ, що не можна визнавати Голодомор геноцидом, оскільки це була “спільна трагедія держав, що входили до СРСР”.