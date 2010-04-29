Депутат Соболєв називає принциповим узаконення терміну ”Голодомор” в ПАРЄ

Страсбург. 29 квітня. УНІАН. Член делегації Верховної Ради України від БЮТ в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Сергій СОБОЛЄВ вважає принциповим те, що в Раді Європи відтепер узаконений термін “Голодомор”.

Про це він заявив у коментарі кореспонденту УНІАН після голосування в Асамблеї за проект доповіді про вшанування пам’яті жертв Великого голоду (Голодомору) в колишньому СРСР.

“Те, що Мевлут ЧАВУШОГЛУ (Президент ПАРЄ, який працював над підготовкою доповіді та проекту резолюції – УНІАН) дав можливість тепер узаконити в Раді Європи термін “Голодомор”, це є дуже принципово. А те, чому уникли питання, вважати це злочином проти українців чи ні, логіка Ради Європи була одна: якщо це буде зафіксовано в міжнародних судах, то це є питання для судів, для парламентів країн”, - сказав депутат.

Він зазначив, що українська делегація голосувала за всі поправки Юридичного комітету щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу.

“Але ми чудово розуміли розклад сил в РЄ, і те, що для нас стало принциповим, - фактично це була найбільша межа компромісу, на яку погоджувалася українська делегація”, - сказав український депутат.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня ПАРЄ схвалила доповідь про вшанування пам’яті жертв Великого голоду (Голодомору) в колишньому СРСР. В цьому документі ПАРЄ відмовилася називати Голодомор геноцидом українського народу, зазначивши, що від насильницького голоду постраждали також народи Росії, Білорусі, Молдови та Казахстану.

Юридичний комітет ПАРЄ пропонував ряд поправок щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу, однак Асамблея відмовилася їх схвалити.

27 квітня цього року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив депутатам ПАРЄ, що не можна визнавати Голодомор геноцидом, оскільки це була “спільна трагедія держав, що входили до СРСР”.