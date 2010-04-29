Член ПАРЄ Роувен каже, що Голодомор був справжнім геноцидом

Страсбург. 29 квітня. УНІАН. Член Юридичного комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), депутат Великобританії Поль РОУВЕН переконаний, що Голодомор був геноцидом українського народу.

Таку думку він висловив кореспонденту УНІАН після голосування в ПАРЄ за резолюцію про вшанування пам’яті жертв Великого голоду (Голодомору) в колишньому СРСР.

“Я не українець, але я дивлюся з точки зору перспектив прав людини Я не можу сказати, що оскільки визначення геноциду з’явилося лише в 1949 році, це не було геноцидом”, - сказав британський депутат.

“Хіба ми можемо сказати, що Голокост, який трапився під час Другої світової війни не був геноцидом? Звичайно, був. І в цьому випадку були чіткі систематичні напади проти українців з боку сталінського режиму. І є записи істориків про дії проти інтелігенції, проти церкви і всі вони були спрямовані на “радянськізацію” України”, - додав П.РОУВЕН.

Разом з тим він зазначив, що не був здивований результатами голосування і тим, що всі поправки Юридичного комітету не були підтримані.

“Це не стало несподіванкою для мене, оскільки я знаю, що російська делегація лобіювала це питання”, - сказав депутат.

Він також зазначив, що більшість української делегації в ПАРЄ підтримувала його позицію.

“Так, український Президент, який був тут у вівторок, був більш проросійським, і є значна частина українського суспільства, налаштованого проросійські, однак більшість української делегації, як я розумію, підтримувала наші поправки”, - сказав депутат.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня ПАРЄ схвалила доповідь про вшанування пам’яті жертв Великого голоду (Голодомору) в колишньому СРСР. В цьому документі ПАРЄ відмовилася називати Голодомор геноцидом українського народу, зазначивши, що від насильницького голоду постраждали також народи Росії, Білорусі, Молдови та Казахстану.

Юридичний комітет ПАРЄ пропонував ряд поправок щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу, однак Асамблея відмовилася їх схвалити.

27 квітня цього року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив депутатам ПАРЄ, що не можна визнавати Голодомор геноцидом, оскільки це була “спільна трагедія держав, що входили до СРСР”.