Єврокомісія пропонує України перелік з 18 реформ в обмін на фіндопомогу

Брюссель. 29 квітня. УНІАН. Єврокомісія передала Україні перелік з 18-ти реформ, виконання яких дасть можливість залучити додаткову фінансову допомогу Україні від ЄС.

Про це повідомляє сьогодні Інтернет-видання “EUobserver”.

Документ на 6 сторінках містить конкретні заходи та можливу допомогу ЄС у відповідь на їх здійснення. Перелік включає політичні реформи, забезпечення макрофінансової стабільності, бізнес-клімату, реформи енергетичного сектору, цивільної авіації та захисту навколишнього середовища.

За даними видання, причиною створення переліку реформ стало бажання забезпечити, щоб “дружній до Москви” Президент Віктор ЯНУКОВИЧ, який нещодавно підписав суперечливу угоду з Росією про зменшення ціни на газ в обмін на продовження на 25 років терміну перебування в Криму Чорноморського флоту Росії, не лише декларував намір наближатися до ЄС, але й займався імплементацією програми інтеграційних реформ.

За словами комісара ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефана ФЮЛЄ, які він виголосив 28 квітня, виступаючи в Європарламенті, перелік реформ не стане заміною угоди про асоціацію, одна допоможе Україні укласти її.

“EUobserver” також повідомляє, що заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ в інтерв’ю виданню поскаржився на те, що ЄС “не знає, що робити з Україною”. При цьому, за словами К.ЄЛІСЄЄВА, “дуже прагматичне” нове керівництво в Києві може розвивати більш тісні економічні зв’язки з Росією, якщо ЄС не запропонує “реальних внесків”.

Видання зазначає, що до переліку реформ Єврокомісії, включені конкретні пропозиції. Зокрема, намір надати Україні макрофінансову допомогу у сумі 610 млн. євро після відновлення співпраці України з МВФ, 10 млн. євро – для реформування судової системи України з метою забезпечення незалежності суддів, а модернізація газотранспортної системи може залучити значні інвестиції з Європи у розмірі до 2,5 млрд. євро.

За словами комісара ЄС С.ФЮЛЄ, перелік має стати інструментом “політичного спрямування” для нового українського уряду.

Крім того, комісар заявив, що заяви нового українського уряду про європейські реформи лунають обнадійливо, однак його особистий оптимізм залежатиме від дій, а не від слів.