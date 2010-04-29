Росія не виконуватиме резолюції ПАРЄ по війні з Грузією

Страсбург. 29 квітня. УНІАН. Міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ наголошує, що Росія не виконуватиме резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) по російсько-грузинській війні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи на сесії ПАРЄ.

“Ми не можемо виконувати резолюції, які продиктовані політизованими міркуваннями”, - сказав російський міністр.

Як повідомляв УНІАН, практично у всіх резолюціях ПАРЄ, схвалених в 2008-2009 роках, містилися, зокрема, вимоги до Росії скасувати визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії, а також щодо відведення російських військ на позиції, які вони займали до початку війни у серпні 2008 року.