У ПАРЄ не коментують розмову її президента з Литвином

Страсбург. 29 квітня. УНІАН. У Парламентській Асамблеї Ради Європи не коментують зміст розмови її президента Мевлута ЧАВУШОГЛУ з головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНИМ, який відбувся 27 квітня.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-секретар президента ПАРЄ Мікаела КАТАЛАНО.

«Ми не коментуємо. Це була приватна розмова», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня прес-служба В.ЛИТВИНА розповсюдила повідомлення, у якому стверджувалося, що президент ПАРЄ засудив «варварські дії опозиції» під час розгляду у парламенті законопроекту про ратифікацію угоди з Росією про продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ у Криму на 26 років.

Народний депутат від БЮТ, член української делегації у ПАРЄ Сергій СОБОЛЄВ повідомив, що під час зустрічі представників української опозиції у ПАРЄ з президентом Асамблеї останній запевнив їх у тому, що ніколи не намагався втручатися у діяльність парламенту України чи будь-якої іншої країни – члена Ради Європи.