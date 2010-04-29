Янукович обіцяє підтримати Білорусь у вступі до Ради Європи

Київ. 29 квітня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пообіцяв Президенту Білорусі Олександру ЛУКАШЕНКУ допомогу і сприяння України у процесі вступу Білорусі до Ради Європи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це йшлося під час зустрічі В.ЯНУКОВИЧА та О.ЛУКАШЕНКА, яка відбулася сьогодні в Мінську у рамках робочого візиту Президента України до Білорусі.

Під час зустрічі В.ЯНУКОВИЧ торкнувся питання наближення білоруського законодавства до європейського і кроків, які здійснює Білорусь для вступу у Раду Європи.

“Я знаю, що ви робите послідовні кроки для вступу у Раду Європи. Україна у цьому питанні більше просунулася вперед, тож вважаю, що наш досвід буде цікавий для Білорусі”, – сказав Президент України.

В.ЯНУКОВИЧ окремо наголосив на факті, що Україна наступного року буде головувати у Раді Європи, і “у зв’язку з цим відкриваються нові можливості”.