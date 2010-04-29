Росія не хотіла визнавати незалежності Абхазії та Осетії
Лавров розповів про "знущання" Саакашвілі
Страсбург. 29 квітня. УНІАН. Міністр закордонних справ РФ Сергій ЛАВРОВ заявляє, що Росія не хотіла визнавати незалежність Абхазії та Південної Осетії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Страсбурзі, виступаючи на сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи.
«Рішення було нашим, воно було вистражданим. Ми не хотіли визнавати незалежність, навіть коли була визнана незалежність Косово, незважаючи на тиск», - сказав російський міністр.
С.ЛАВРОВ зазначив, що з початку 2008 року відбулося декілька зустрічей між керівництвом Росії та Грузії, в ході яких обговорювалося питання Абхазії та Південної Осетії.
Так, за словами міністра, на початку червня 2008 року на економічному форумі в Санкт-Петербурзі Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ і Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ домовилися підготувати документ про незастосування сили.
Разом із тим, зазначив С.ЛАВРОВ, на пропозиції російської сторони Грузія зажадала спершу вивести з регіону російських миротворців, сприяти зміні на посту президента самопроголошеної Південної Осетії Едуарда КОКОЙТИ та висунула низку інших вимог.
«Ну, це знущання було чистої води», - сказав С.ЛАВРОВ.
Російський міністр зазначив, що й після закінчення війни при підготовці плану мирного врегулювання за посередництва Президента головуючої на той момент у ЄС Франції Ніколя САРКОЗІ Росія пропонувала включити в цей план положення про міжнародні дискусії щодо статусу цих регіонів, проте така пропозиція Москви була знехтувана Тбілісі.
«Й ми зрозуміли, що в нього (М.СААКАШВІЛІ – УНІАН) у голові війна-то не закінчена», - сказав С.ЛАВРОВ.
«Генетично, здається, в Президента Грузії присутнє імперське ставлення до малих народів, які живуть на території Грузії», - додав він.
За словами міністра, під час війни у Росії не було ніяких «геополітичних планів у голові». «Ми рятували людей», - сказав С.ЛАВРОВ.
Він зазначив, що Росії зараз дуже непросто допомагати Абхазії та Південній Осетії, оскільки Росія має достатньо власних проблем. «Але ми їм все-таки допомагаємо, ми уклали договори, ми взяли їх під свій захист», - сказав С.ЛАВРОВ.
Як повідомляв УНІАН, на початку серпня 2008 року відбулася російсько-грузинська війна, в результаті якої Росія визнала незалежність Абхазії та Південної Осетії й фактично з того часу утримує ці території під своїм контролем. Більшість країн Європи та світу не визнали незалежність цих двох республік і продовжують наполягати на необхідності збереження територіальної цілісності Грузії.