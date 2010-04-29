Українці Португалії вимагають переобрання Януковича

Київ. 29 квітня. УНІАН. Українці Португалії вимагають переобрання Президента України, Верховної Ради України та відставки уряду.

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві Спілки українців у Португалії, Асоціації українців у Португалії «Собор», Християнського руху українців у Португалії, прийнятій 28 квітня під стінами Посольства України у Ліссабоні.

Заява була передана до посольства.

Окрім того, Спілка українців у Португалії переклала її текст португальською мовою, надіслала листом у Європарламент депутатам від Португалії, а також розіслала у португальські засоби масової інформації для ознайомлення з позицією української громади.

У заяві йдеться, що «незважаючи на численні погрози високих посадовців Російської Федерації щодо безпеки України у разі її вступу у НАТО, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, перевищуючи повноваження, дані йому Конституцією України та українським народом підписав з Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ у Харкові 21 квітня угоду про продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії в Криму від 2017 року до 2042 року».

Автори заяви наголошують, що «це вже не перший крок новообраного Президента, який дестабілізує політичну ситуацію, породжуючи міжетнічні конфронтації у різних регіонах та ставить під загрозу цілісність території України».

«Вперте мусування введення російської мови як другої державної в Україні, що, без сумніву, спричинеться до знищення самобутності української нації, ігнорування Закону про Голодомор, скорочування дослідницьких програм по вивченню злочинів, вчинених керівництвом Радянського Союзу, антиукраїнська позиція щодо ролі УПА у визвольних змаганнях за незалежність є нічим іншим, як плановим знищенням, на догоду імперським планам чужої держави, титульної нації Держави Україна», заявляють українці Португалії.

Вони наголошують, що «замість чіткої програми виходу з кризи та розвитку економіки України В.ЯНУКОВИЧ підтримує кроки уряду України на чолі з Миколою АЗАРОВИМ на виконання політичних вимог інших держав в обмін на сумнівні в стратегічному плані економічні вигоди, що є зрадою національних інтересів України в цілому».

Як ідеться у заяві, українці, які внаслідок соціально-економічних умов проживають на території Португалії, «зберігаючи за собою статус громадян України та інвестуючи в Україну значні відсотки з нелегко зароблених коштів (доларів і євро) та маючи бажання у майбутньому повернутись на Батьківщину, засуджують дії нинішнього Президента України, уряду та коаліції Верховної Рада України в складі антиукраїнських сил, що призводять до часткової здачі суверенітету України (майже довічне утримування військової російської бази в Україні)».