Рада Європи призупинила контакти з Білоруссю

Страсбург. 29 квітня. УНІАН. Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) призупинила контакти з владою Білорусі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у схваленій сьогодні резолюції.

“За” проголосували 58 депутатів, проти - 6, утрималися - 3.

У документі депутати ПАРЄ висловили жаль щодо недостатку прогресу в Білорусі на шляху до досягнення стандартів Ради Європи.

Асамблея, зокрема, засудила страту Андрія Жука та Василя Юзепчука у березні 2010 року в умовах тотальної секретності, висловила занепокоєння ситуацією з польською меншістю Білорусі.

Крім того, ПАРЄ висловила жаль щодо того, що влада Білорусі не запросила міжнародних спостерігачів на місцеві вибори, що відбулися у квітні 2010 року.

Привітавши поновлення на один рік угоди про роботу інформаційного пункту Ради Європи в Білорусі, депутати ПАРЄ водночас, висловили жаль щодо того, що до останнього часу Мінськ так і не надав дозволу на створення в Білорусі Східно-Європейської школи політичних досліджень Ради Європи.

Асамблея висловила готовність до діалогу з Білоруссю, однак лише у випадку позитивного розвитку демократії в Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня 2009 року ПАРЄ закликала Бюро Асамблеї відновити статус спеціального гостя для Білорусі за умови введення мораторію на смертну кару.

У документі відзначалось здійснення владою Білорусі ряду кроків для покращення ситуації.

Білорусь отримала статус спеціального гостя в ПАРЄ, однак в 1997 році була позбавлена цього статусу.