Європарламент занепокоєний угодами України з РФ

Варшава. 30 квітня. УНІАН. Європейський парламент занепокоєний останніми домовленостями України з Росією щодо базування Чорноморського флоту РФ в обмін на дешевший газ та сподівається, що вони не означають бажання нової української влади сконцентруватися на співробітництві з росіянами за рахунок обмеження співпраці з Євросоюзом.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі сказав голова делегації Європейського парламенту з питань співпраці з Україною Павел Коваль.

За його словами, депутати Європарламенту обговорювали ”харківські угоди” нового Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА на засіданні комісії із закордонних справ Європарламенту 28 квітня.

Жоден із депутатів не оцінював ці домовленості позитивно, підкреслив П.КОВАЛЬ.

Євродепутат сказав, що найбільше депутатів вразила ”відмова від елементів суверенності за пільги в енергетиці”.

Він підтвердив, що згода України закуповувати більше газу в Росії, що було елементом домовленостей, ускладнить реалізацію проектів енергозбереження, які мали втілюватися спільно з Європейським Союзом.

Водночас, на його переконання, українська влада ще не втратила шанс розвивати співробітництво в цій сфері з європейцями.

”Сьогодні ще не сталося таке, щоб припинялися проекти в енергетичній співпраці назавжди”, - сказав він.

П.КОВАЛЬ також дуже негативно оцінив дії українських опозиціонерів у Верховній Раді під час ратифікації ”харківських домовленостей”, які на фоні проведення “чесних та цивілізованих” президентських виборів в лютому справили надзвичайно гнітюче враження.

”Можна сказати, що це (позитив про Україну під час виборів Президента) втратилося в один день. Сьогодні усі, кого зустрів у парламенті, говорять мені про Україну власне в контексті цієї бійки”, - сказав він.

Євродепутат додав, що парламентарії будуть ретельно слідкувати за тим, що відбуватиметься в Україні далі.