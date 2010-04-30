ПАРЄ хоче припинити дискримінацію геїв, лесбіянок і транссексуалів

Страсбург. 30 квітня. УНІАН. Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) закликала країни-члени забезпечити фундаментальні права геїв, лесбіянок та транссесуалів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у схваленій ввечері 29 квітня доповіді “Дискримінація на базі сексуальної орієнтації та статевої ідентичності”.

“За” резолюцію проголосували 51 депутат, проти – 25, утрималися – 5.

“Парламентська Асамблея наголошує, що сексуальна орієнтація, до якої відноситься гетеросексуальність, бісексуальність та гомосексуальність, є глибинною частиною ідентичності кожної людської істоти”, - зазначається у документі.

Разом з тим, у документі зазначається, що хоча гомосексуальність і декріміналізована в усіх країнах-членах Ради Європи, геї, лесбіянки, бісексуали та транссексуали (ЛГБТ) зустрічаються з ворожістю та дискримінацією всюди в Європі.

“Як наслідок, багато ЛГБТ-людей в Європі живуть під страхом і мають приховувати їх сексуальну орієнтацію”, - йдеться у резолюції.

ПАРЄ висловила занепокоєння тим, що багато представників ЛГБТ-спільноти позбавлені прав на зібрання та на свободу слова, що демонструють заборони гей-прадів в ряді країн-членів Ради Європи.

“Ненависницькі промови окремих політичних, релігійних та інших лідерів громадянського суспільства, а також ненависницькі висловлювання в медіа та Інтернеті також викликають занепокоєння”, - написано в резолюції.

Найгірші наслідки гомофобія та трансфобія мають для молодих представників ЛГБТ-спільноти, зазначили депутати ПАРЄ.

“Важливо не критикувати удавану чи проголошену сексуальну орієнтацію молодих людей, особливо тих, що відвідують школи у віці до 18 років”, - написано в документі.

Депутати також вважають, що фактичне заперечення прав ЛГБТ-сімей також має бути взято до уваги, в тому числі, шляхом легального визнання та захисту таких сімей.

У резолюції депутати закликають країни-члени Ради Європи забезпечити фундаментальні права ЛГБТ-людей, сприяти наданню допомоги жертвам і покласти край безкарності тих, хто порушує їх фундаментальні права.

Депутати також закликали країни-члени заборони ненависницькі промови та дискримінаційні заяви, схвалити та імплементувати антидискримінаційне законодавство, забезпечити легальне визнання одностатевого партнерства тільки у випадках, коли національне законодавство передбачає таке визнання, сприяти можливості нести спільну батьківську відповідальність за дітей кожного з партнерів, з урахуванням інтересів дитини.

Крім того, депутати закликали країни-члени запровадити програми з покращення обізнаності та толерантності в суспільстві до ЛГБТ-товариства, визнати переслідування ЛГБТ-осіб підставою для надання притулку.

Депутати також схвалили проект рекомендацій, в якому, зокрема, рекомендували Комітету Міністрів Ради Європи моніторити виконання його попередніх рекомендацій щодо протидії дискримінації в країнах-членах Ради Європи, інструктувати відповідніі органи Ради Європи звернутися до питань дискримінації на базі сексуальної орієнтації в країнах-членах, розвивати анидискримінааційні програми для покращення обізнаності та толерантності в суспільстві.