Ірландія знову закрила авіапростір

Київ. 4 травня. УНІАН. Ірландія знову закрила свій повітряний простір через викиди попелу від ісландського вулкана Ейяф’яллайокуль.

Сьогодні авіарейси з країни і в країну буде відкладено на 6 годин - доки не зникне чергова хмара вулканічного попелу, передає Радіо «Свобода».

Частково закритий і невеликий сегмент британського повітряного простору.

Проте ці обмеження не стосуються польотів з Британських островів до Європи.

Небо над Європою було закрите для літаків тиждень - після початку 14 квітня виверження вулкана на півдні Ісландії.

Авіасполучення почало поновлюватися з 20 квітня.