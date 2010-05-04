Ірландія знову закрила авіапростір
09:28, 04 травня 2010Новини ЄС
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Через попел від вулкану
Київ. 4 травня. УНІАН. Ірландія знову закрила свій повітряний простір через викиди попелу від ісландського вулкана Ейяф’яллайокуль.
Сьогодні авіарейси з країни і в країну буде відкладено на 6 годин - доки не зникне чергова хмара вулканічного попелу, передає Радіо «Свобода».
Частково закритий і невеликий сегмент британського повітряного простору.
Проте ці обмеження не стосуються польотів з Британських островів до Європи.
Небо над Європою було закрите для літаків тиждень - після початку 14 квітня виверження вулкана на півдні Ісландії.
Авіасполучення почало поновлюватися з 20 квітня.
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