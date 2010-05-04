Грищенко обговорив з австрійським колегою розвиток Чорноморського регіону

Київ. 4 травня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО і федеральний міністром з європейських і міжнародних справ Австрії Міхаель ШПІНДЕЛЬЕГГЕР обговорили перспективи розвитку Чорноморського регіону в контексті співробітництва з Європейським Союзом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, їхня зустріч відбулась у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.

Сторони із задоволенням відзначили активізацію політичного діалогу між двома країнами на двосторонньому рівні, а також в рамках багатосторонніх форумів. Особливу увагу було приділено перспективам розвитку Чорноморського регіону в контексті співробітництва з ЄС.

Під час зустрічі сторони також торкнулися тематики співробітництва України й Австрії в рамках ОБСЄ.

Міністри окремо обговорили тематику євроінтеграції України, серед іншого зупинившись на питанні лібералізації візового режиму з Євросоюзом.

К.ГРИЩЕНКО і М.ШПІНДЕЛЬЕГГЕР обмінялися запрошеннями щодо здійснення взаємних офіційних візитів.