Військові України беруть участь у засіданні комітетів ЄС та НАТО

Київ. 4 травня. УНІАН. У Брюсселі українська військова делегація бере участь у засіданнях військових комітетів Європейського Союзу і НАТО.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, сьогодні у Брюсселі відбулося засідання Військового комітету Європейського Союзу на рівні начальників генеральних штабів. У заході взяла участь українська військова делегація на чолі з начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних сил України генералом армії України Іваном СВИДОЮ.

В рамках засідання І.СВИДА поінформував учасників засідання про пріоритети розвитку Збройних сил України.

Він також акцентував увагу начальників генеральних штабів країн-членів ЄС на виконанні Україною міжнародних зобов’язань у військовій сфері та заходах, що здійснюються в рамках перспективного залучення сил та засобів ЗСУ до бойових тактичних груп ЄС і операцій під проводом Євросоюзу із урегулювання криз.

Як відзначили в Міноборони, позиція української сторони була позитивно сприйнята в ЄС та отримала особливу підтримку на користь діяльності Збройних сил України на європейському напрямку від Словаччини, Угорщини, Естонії, Греції та Латвії.

Так, начальник Генерального штабу Збройних сил Грецької Республіки генерал Іоанніс ГІАГКОС позитивно висловився щодо намірів України виділити визначені сили та засоби до бойової тактичної групи ЄС “ХЕЛБРОК” та зазначив, що всі країни-учасники групи очікують остаточного рішення української сторони про приєднання до цього військового формування.

Окремо було наголошено на підтримці рішення України щодо приєднання до операції Євросоюзу “Аталанта” по боротьбі з піратством та очікувані відповідного внеску від української сторони.

Як наголошують в Міноборони, Україна є фактично єдиною країною – не членом Європейського Союзу, яка має можливість брати участь у засіданнях найвищого військового органу ЄС. Українські військові делегації беруть участь у засіданнях Військового комітету ЄС на регулярних засадах, починаючи з 2007 року.

Як також повідомили в Міноборони України, завтра, 5 травня, у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі українська військова делегація на чолі з начальником Генерального штабу візьме участь у засіданнях Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів.