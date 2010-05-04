Техніка літака Качинського працювала нормально

15:30, 04 травня 2010
Новини ЄС
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Стверджують у Міждержавному авіакомітеті РФ

Київ. 4 травня. УНІАН. Фахівці Міждержавного авіаційного комітету Росії (МАК) за підсумками проведених досліджень і консультацій з польськими фахівцями не мають зауважень щодо роботи техніки під час польоту літака Ту-154М, 10 квітня, що розбився під Смоленськом, на борту якого був Президент Польщі Лех Качиньський.

Про це повідомляє РІА «Новости», посилаючись на повідомлення МАК.

”Робоча група з розшифровки бортових самописців продовжує аналіз записів параметрів польоту, зафіксованих аварійним і експлуатаційним параметричними реєстраторами. Результати роботи інженерно-технічної підкомісії обговорені з польськими експертами. Зауважень щодо роботи техніки під час польоту не було”, - наголошується в повідомленні.

Зараз російські і польські фахівці проводять опитування командира ескадрильї і командира екіпажу літака Як-40 Республіки Польща, що зробив посадку на аеродромі Смоленськ ”Північний” перед катастрофою літака Ту-154М.

Крім того, продовжується робота з оцінки функціонування радіотехнічного і світлосигнального устаткування аеродрому за результатами обльоту літаком-лабораторією.

Також робоча група з розшифровки записів самописців і польські експерти продовжують прослуховування внутрикабінних переговорів членів екіпажу літака Ту-154М, зафіксованих бортовим звуковим аварійним самописцем.

”Частина зафіксованих мовним самописцем фраз, додатково одержаних завдяки очищенню запису від шумів за допомогою спеціальної апаратури, підлягає додатковій ідентифікації”, - зазначається у повідомленні.

Представники МАК і польські фахівці відправилися до США для проведення спільних з Бюро з безпеки на транспорті США (NTSB) досліджень систем раннього попередження близькості землі (TAWS) і бортової навігаційної системи (GNSS) літака Ту-154М, що збереглися.

Як повідомляв УНІАН, літак Президента Польщі Л.Качиньського, на борту якого було 96 чоловік, розбився 10 квітня під час заходу на посадку на військовий аеродром ”Північний” під російським Смоленськом.

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