Над Ірландією та Шотландією поновилися авіаперельоти

Київ. 4 травня. УНІАН. Польоти літаків цивільної авіації над Ірландією і Шотландією поновилися після перерви, яка була спричинена новою хмарою вулканічного попелу, що йде з Ісландії, передає РІА «Новости».

Повітряний простір над територією Республіки Ірландія, а також Північною Ірландією, що входить до складу Сполученого Королівства, був закритий з 7 до 13 години вівторка за місцевим часом через підвищення концентрації попелу в атмосфері, який міг бути небезпечний для двигунів літаків.

Через закриття основних аеропортів Ірландії у вівторок авіакомпанії країни Ryanair і Aer Lingus відмінили понад 400 рейси до міст Ірландії і Великої Британії.

З тих самих причин з вечора понеділка було закрите повітряне сполучення в небі над Зовнішніми Гебридськими островами біля узбережжя Шотландії.

Зняття обмежень на польоти означає, що знову будуть відкриті і зможуть відправляти і приймати рейси аеропорти Дублін, Шеннон, Корк, Нок, Донегал, Уотерфорд і Керрі (Республіка Ірландія), міжнародний і міський аеропорти Белфаста і міський аеропорт Деррі (Північна Ірландія), Бенбекула, Барра, Тайрі і Кемпбелтаун (Шотландія).

Вулкан Ейяфьятлайокудль, що знаходиться за 200 кілометрів на південний схід від столиці Ісландії Рейк`явіка, почав виверження 14 квітня. Це привело до утворення великої хмари попелу. Часточки вулканічного попелу представляють небезпеку для турбін авіаційних двигунів і можуть викликати проблеми, осідаючи на крилах літаків.

Європейські служби безпеки польотів ухвалили рішення на якийсь час закрити повітряний простір над багатьма територіями. Більшість аеропортів Європи майже тиждень - з 15 до 20 квітня - були повністю закриті для вильоту і прильоту авіалайнерів. У самій Ісландії заборона на польоти була ще довше.