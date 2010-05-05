Греція підготувала законопроект для отримання грошей від МВФ

Брюссель. 5 травня. УНІАН. Уряд Греції підготував проект законодавства, необїхідний для отримання допомоги від Міжнародного валютного фонду (МВФ) та країн-членів зони євро.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів Греції, текст якого передано УНІАН.

Проект законодавства представляє собою трирічну еконолмічну та фінансову програму, розроблену урядом Греції разом з Єврокомісією, Європейським центральним банком та МВФ. Крім того, законодавством передбачено ряд заходів, що матимуть негайний ефект. Серед таких заходів – збільшення ПДВ на 2%, збільшення акцизів на нафту, тютюн та алкоголь, а також подальше хзменшення зарплат та пенсій в публічному та приватному секторах.

У повідомленні зазначається, що ця трирічна програма є нгеобхідною передумовою для отримання Грецією протягом наступних трьох років фінансової допомоги у сумі в 110 млрд. євро, з яких 30 млрд. надасть МВФ, 80 млрд. – країни-члени зони євро у вигляді двосторонніх кредитів.

У повідомленнів також зазначається, що уряд сподівається досягнути дефіциту бюджету на рівні меншому, ніж 3% ВВП у 2014 році.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квтьня Греція офіційно попросила країни-члени ЄС про допомогу.

11 квітня країни-члени зони євро схвалили заяву на підтримку Греції, в якій заявили, зокрема, про готовність надати Греції до 30 млрд. євро у вигляді двосторонніх кредитів протягом цього року.

Заявою також передбачалася можливість створення програми допомоги, розрахованої на 3 роки.

26 березня лідери країн-членів зони євро домовилися сформувати пакет допомоги Греції спільно з МВФ для підтримки стабільності євро.

Греція завершила 2009 рік з дефіцитом бюджету в 12,7% ВВП. Всередині січня 2010 року Греція запропонувала план зменшення дефіциту бюджету, який, зокрема, передбачає зменшення дефіциту в 2010 року на 4% ВВП. Цей план був затверджений Радою міністрів з питань економіки та фінансів ЄС 16 лютого 2010 року.