Міністри транспорту ЄС прискорять створення єдиного авіапростору

Брюссель. 5 травня. УНІАН. Міністри транспорту ЄС хочуть прискорити роботу зі створення єдиного авіаційного простору для контролю за польотами.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у висновках, схвалених міністрами на позачерговому засіданні Ради міністрів транспорту ЄС у вівторок, 4 травня.

«Рада міністрів погодилася щодо важливості надання найвищої пріоритетності прискоренню та достроковій імплементації Єдиного європейського авіапростору», - зазначається у висновках.

Документ було схвалено після того, як в Європі майже на тиждень наприкінці квітня були перевані польоти літаків через хмару вулканічного попелу від ісландського вулкану Ейяфьяллайокюль.

Міністри також погодились прискорити роботу зі створення загальноєвропейської системи авіаційного контролю, яка має замінити існуючу нині систему, що складається з 27-ми національних систем аваконтролю.

Разом з тим, міністри в ході свого засідання не торкалися теми збитків авіакомпаній та відшкодування вартості квитків постраждалим пасажирам.

Як повідомляв УНІАН, в результаті закриття повітряного простору ряду країн наприкінці квітня, звагальні збитки авіакомпаній оцінюються в 2,5 млрд. євро.

Єврокомісія вимагає від європейських авіакомпаній повністю виконуваит законодавство щодо захисту прав споживачів і відшкодувати вартість квитків, або надати нові квитки пасажирам, які не змогли здійснити перельоти під час закриття авіапростору.