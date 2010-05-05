Польща хоче, щоб її прокурори теж розслідували справу про літак Качинського

Варшава. 5 травня. УНІАН. Генеральна прокуратура Польщі має намір звернутися до влади Росії з проханням включити до групи слідчих, які досліджують причини катастрофи літака Президента Леха Качинського, цивільних польських прокурорів.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це пише польська DziennikGazetaPrawna.

За даними видання, це питання планується обговорити під час сьогоднішнього візиту генпрокурора Польщі Анджея СЕРЕМЕТИ і головного війського прокурора Кшиштофа ПАРУЛЬСЬКОГО до Москви.

Крім цього, поляки планують обговорити з генеральним прокурором Росії Юрієм ЧАЙКОЮ і керівником Слідчого комітету при Генпрокуратурі РФ Александром БАСТРИКІНИМ питання якнайшвидшої передачі Польщі усіх матеріалів справи.

За даними видання, сьогодні до Москви також прибуде голова польської комісії з дослідження причин авіакатастрофи, міністр внутрішніх справ Польщі Єжи МІЛЛЕР, який має зустрітися з головою Міждержавного авіаційного комітету Татьяною АНДОЛІНОЮ.

Газета також повідомляє, що ряд родичів жертв авіакатастрофи через своїх представників звернулися до військової прокуратури Польщі з проханням надати їм статус потерпілих, що надасть їм право доступу до актів розслідування. ”Поки вони можуть забрати лише особисті речі жертв, і то лише ті, які не були визнані доказами у справі”, - пише газета.