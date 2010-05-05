Єврокомісія прогнозує подальше зростання економіки

Брюссель. 5 травня. УНІАН. Єврокомісія прогнозує, що в 2010 році європейська економіка зросте на 1%.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в оприлюдненому сьогодні весняному прогнозі Єврокомісії.

Згідно з прогнозом, в 2010 році зростання становитимек 1,75%.

Єврокомісія зазначила, що покращення прогнозу на 0,25 процентних пунктів, пов’язане передусім зі сприятливими умовами на зовнішніх ринках, водночас внутрішній попит залишається достатньо слабким.

Єврокомфісія також повідомляє про певні сигнали щодо стабілізації на ринку праці. При цьому, згідно з оприлюдненим прогнозом, цьогорічний рівень безробіття буде нижчим, ніж його очікували раніше, хоча й сягне 10%.

Інфляція очікується на рівні 1,75% в 2010 та в 2011 роках.

Як повідомляв УНІАН, В 2009 році ВВП в країнах зони євро знизився на 4,1%, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – на 4,2% порівняно з 2008 роком.

Єврокомісія оприлюднює свої прогнози 4 рази на рік, при цьому восени та навесні – повні прогнози, зимою та на початку вересня – попередні прогнози, основані на даних, отриманих від 7 найбільших економік Європи.

Прогнози містять дані про економічне зростання, інфляцію, зайнятість, борги і бюджетні дефіцити.