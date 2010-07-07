Брюссель. 7 липня. УНІАН. Європарламент підтримав приєднання Ісландії до ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у резолюції, підготовленій Крістіаном ДАН ПРЕДА (група народних партій, Румунія) і схваленій сьогодні на сесії Європарламенту у Страсбурзі.

У документі зазначається, що як член Європейської економічної зони Ісландія має досить високу ступінь відповідності свого законодавства законодавству ЄС, зокрема, в області організації єдиного ринку. Разом з тим, на переконання депутатів, країна потребує і ряду реформ, зокрема, в організації та функціонуванні системи фінансового нагляду, а також системи гарантування депозитів.

“Це – ключові інституційні слабкості економіки Ісландії”, - зазначається в резолюції.

Депутати також закликали Рейк’явік до реформування судової системи з метою забезпечення її незалежності. Окрему стурбованість членів Комітету викликає домінування Міністерства юстиції та прав людини у призначенні суддів, прокурорів та найвищих судових посадовців.

Крім того, у документі зазначається, що в світлі політичної та економічної кризи з літа 2009 року підтримка членства в ЄС серед населення Ісландії почала зменшуватися. Для подолання цього негативного тренду депутати запропонували владі Ісландії ініціювати публічне обговорення перспектив членства в ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня Комітет Європарламенту з питань закордонних справ підтримав проект резолюції щодо приєднання Ісландії до ЄС.

17 червня Європейська Рада (саміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) на своєму засіданні вирішив розпочати переговори з Ісландією про приєднання до ЄС.

Ісландія офіційно подала заявку на вступ до Європейського Союзу 23 липня 2009 року після того, як 16 липня 2009 року новий склад парламенту країни проголосував за те, щоб уряд почав переговори з Європейським Союзом з питання членства.

Ісландія є членом НАТО, Шенгенської угоди, а також з 1973 року має зону вільної торгівлі з ЄС.