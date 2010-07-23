Польща заборонила на рік в`їзд 26 українцям

Варшава. 23 липня. УНІАН. Прикордонна служба Польщі на рік заборонила в’їзд на територію країни 26 громадянам України через неправильно оформлені польським працедавцем документи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Прикордонної служби Польщі, проти працедавця, який порушив правила спрощеного працевлаштування іноземних громадян, буде порушено справу.

Згідно з повідомленням, українці працювали на півдні Польщі в одній із приватних фірм, що займається вирощуванням рослин, із заявками на працевлаштування, які зареєстровані іншою фірмою.

„Працедавець переконував їх, що з тими заявками в нього можна легально працювати... Насправді ж, згідно з правилами, він повинен був сам зареєструвати заявки на працевлаштування”, - зазначили у прес-службі.

Через це українці, які мали робочі візи, отримали документи про необхідність добровільно залишити територію Польщі й заборону в’їжджати на територію країни впродовж року.

Працедавцю за його порушення загрожує стягнення штрафу.

Як повідомляв УНІАН, Польща з липня 2007 року дозволила громадянам України, Білорусі та Росії легально працювати без оформлення офіційного дозволу. Для цього польський працедавець повинен зареєструвати відповідну заявку, на основі якої іноземці можуть отримати візу та легально працювати у Польщі упродовж шести місяців на рік.

Довідка УНІАН. Громадяни України з часу введення польською владою спрощеної системи працевлаштування до кінця минулого року отримали 320 тисяч заявок, що становить понад 90% усіх зареєстрованих.

Польські експерти на початку року не виключали, що цього року працедавці зареєструють для українців рекордну кількість заявок - 200 тисяч.

У 2009 році кількість заявок на роботу для українців зросла на 20% - до понад 180 тисяч.