Як захистити права німців в Україні?
13:30, 20 серпня 2010Новини ЄС
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Генпрокурор обговорив це з Послом ФРН в Києві
Київ. 20 серпня. УНІАН. Сьогодні на прохання німецької сторони відбулася зустріч Генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА з Надзвичайним і Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Гансом-Юргеном ГАЙМЗЬОТОМ.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури, під час зустрічі було обговорено питання захисту прав та інтересів громадян Федеративної Республіки Німеччина, в тому числі, при їх екстрадиції.
“За результатами зустрічі її учасники дійшли спільного висновку, що конструктивний діалог сприятиме подальшому розвитку двосторонніх відносин між державами”, - говориться в повідомленні прес-служби Генеральної прокуратури України.
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