Як захистити права німців в Україні?

Київ. 20 серпня. УНІАН. Сьогодні на прохання німецької сторони відбулася зустріч Генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА з Надзвичайним і Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Гансом-Юргеном ГАЙМЗЬОТОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури, під час зустрічі було обговорено питання захисту прав та інтересів громадян Федеративної Республіки Німеччина, в тому числі, при їх екстрадиції.

“За результатами зустрічі її учасники дійшли спільного висновку, що конструктивний діалог сприятиме подальшому розвитку двосторонніх відносин між державами”, - говориться в повідомленні прес-служби Генеральної прокуратури України.