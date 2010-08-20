ЄС реалізує в Україні проект проти побутового насильства

Київ. 20 серпня. УНІАН. В рамках проекту ЄС ”Права дітей та жінок в Україні” починається розповсюдження 50 тисяч інформаційних карток для жертв домашнього насильства в Україні.

Як повідомили УНІАН у Представництві Європейського Союзу в Україні, картки можна буде отримати на залізничних та автобусних станціях по всій країні. Вони міститимуть інформацію про те, до кого можна звернутися, та номери «гарячої лінії» - 0800 500 335, на яку можна зателефонувати для отримання допомоги.

За даними Представництва ЄС, щодня у середньому 100 таких дзвінків з усієї України надходить на Національну «гарячу лінію» з питань протидії насильству та захисту прав дітей. Усього з 2004 року на «гарячу лінію» було отримано близько 7500 дзвінків: 40% усіх дзвінків від жінок та 48% дзвінків - від дітей. “Багато жертв так ніколи і не звертаються за допомогою. І навіть ті, хто наважуються зламати стіну мовчання, дуже часто не знають, до кого звернутися. Хоча насправді допомогу можна отримати, зателефонувавши на «гарячу лінію», звернувшись в центр соціально-психологічної допомоги, яких в Україні 20, або в центр реабілітації жертв насильства в сім`ї, яких в Україні 8”, - зазначається в повідомленні.

Картки є частиною широкої кампанії з розповсюдження інформації на білбордах та в Інтернеті, а також вуличні акції, де волонтери розповсюдили близько 200 тис. браслетів малинового кольору із написом «Я проти насильства» як символ боротьби проти насильства. Кампанія проводиться в Києві, Львові, Донецьку та АР Крим спільно з Міністерством України у справах сім’ї, молоді і спорту та проектом ЄС «Права жінок та дітей в Україні – комунікаційний компонент».