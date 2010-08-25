Україна очікує на 40 млн. євро від ЄС

10:39, 25 серпня 2010
Новини ЄС
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На інституційні реформи

Київ. 25 серпня. УНІАН. Кабінет міністрів України сьогодні на засіданні планує схвалити проект Меморандуму про взаєморозуміння між урядом України і Європейською комісією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ на засіданні уряду.

«Передбачається, що у рамках цієї програми Україна протягом 2011-2012 років зможе отримати більше 40 млн. євро на проведення інституційних реформ», - сказав М.АЗАРОВ.

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