Україна очікує на 40 млн. євро від ЄС

Київ. 25 серпня. УНІАН. Кабінет міністрів України сьогодні на засіданні планує схвалити проект Меморандуму про взаєморозуміння між урядом України і Європейською комісією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ на засіданні уряду.

«Передбачається, що у рамках цієї програми Україна протягом 2011-2012 років зможе отримати більше 40 млн. євро на проведення інституційних реформ», - сказав М.АЗАРОВ.