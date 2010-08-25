Українська продукція з м`яса птиць та яєць відповідає стандартам ЄС

Київ. 25 серпня. УНІАН. Вітчизняна продукція з м`яса птиці та яєць відповідає європейським стандартам.

Як повідомила УНІАН прес-служба Державного комітету ветеринарної медицини, про це говориться в підсумковому звіті Європейської Комісії (ЄК) за результатами перевірки системи контролю при виробництві продукції з м`яса птиці та яєць, який надійшов українській стороні.

Зокрема, інспектори ЄС визнали, що в Україні на практиці впроваджена ефективна система контролю виробництва на підприємствах і птахофермах. Одночасно в звіті наголошується на важливості введення додаткових заходів для забезпечення утримання тварин на забійних пунктах.

У повідомленні нагадують, що місія експертів Офісу продуктів харчування і ветеринарії Європейської Комісії перебувала в Україні з 17 по 27 травня ц.р. У липні українська сторона надала на розгляд ЄК план заходів щодо виконання рекомендацій інспекторів для виправлення виявлених недоліків. Зазначений план Єврокомісія визнала прийнятним. Крім того, з 1 липня Росія скасувала обмеження на ввезення з України всіх видів тваринницької продукції тих компаній, які були проінспектовані російськими фахівцями.

“Такі рішення створюють позитивні умови для експорту продукції вітчизняних птахівників. Внутрішній ринок України практично насичений, і потенціал для розвитку галузі є лише у разі нарощування поставок за кордон”, - говориться в повідомленні прес-служби.

Так, за даними Держкомстату, в 2009 році споживання м`яса птиці на душу населення в країні становило 23 кг, що відповідає аналогічному показнику європейських країн. Минулого року було вироблено 15,6 млрд. яєць, з яких на внутрішньому ринку було спожито не більше 13 млрд. шт.