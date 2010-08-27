СБУ не цікавить німецький журналіст Шуллер

Київ. 27 серпня. УНІАН. Служба безпеки України не здійснювала жодних заходів щодо кореспондента німецької газети Frankfurter Allgemeine Zeitung Конрада ШУЛЛЕРА.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі СБУ.

«СБУ не здійснювала жодних заходів щодо кореспондента ШУЛЛЕРА під час його перебування на території України», - сказано в повідомленні.

«Більше того, попри те, що вказаний журналіст не акредитований у Міністерстві закордонних справ України в установленому порядку, К.ШУЛЛЕРУ, на його ж прохання, було запропоновано зустрітися з керівником СБУ Валерієм ХОРОШКОВСЬКИМ, однак, відповідної реакції з боку журналіста не було», - наголосили в прес-центрі, і додали, що журналіст спецслужбу не цікавить.

*** Сьогодні кореспондент німецької газети Frankfurter Allgemeine Zeitung К.ШУЛЛЕР в інтерв`ю виданню «Українська правда» заявив, що СБУ проводить допити осіб, які контактують з іноземними журналістами.

За його словами, співробітники СБУ неодноразово зустрічалися з людьми, з якими він контактував в Україні під час підготовки журналістських матеріалів у період президентської виборчої кампанії. Як уточнив журналіст, ці зустрічі мали місце наприкінці квітня 2010 року.

К.ШУЛЛЕР стверджує, що в червні цього року він звернувся з офіційним листом до голови СБУ В.ХОРОШКОВСЬКОГО з вимогою пояснити мету і підстави таких зустрічей.

К.ШУЛЛЕР також заявив, що вчора під час інтерв`ю з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ особисто поінформував про цю ситуацію главу держави.

На початку червня цього року К.ШУЛЛЕР опублікував в Frankfurter Allgemeine Zeitung статтю «Розповсюдження внутрішньої цензури в Україні», в якій, зокрема, вказував, що відомі перші випадки, коли посадовці намагаються вплинути або залякати журналістів. «Після того, як громадяни України поспілкувалися з іноземними журналістами з приводу термінів Віктора ЯНУКОВИЧА за гратами за нібито тілесні пошкодження, їх запросили на розмову в Службу безпеки України», - писав К.ШУЛЛЕР.

Різноманітність думок в Україні, на думку автора, перебуває під загрозою, оскільки вперше з 2004 року В.ЯНУКОВИЧУ вдалося сконцентрувати в одних руках контроль над усіма головними державними органами. Також К.ШУЛЛЕР відзначав тенденцію до внутрішньої цензури на приватних телеканалах України.