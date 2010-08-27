Чорноморська ТРК просить Меркель вплинути на Януковича

Сімферополь. 27 серпня. УНІАН. Трудові колективи корпорації «Гуматекс», підприємства «Кримзалізобетон» і Чорноморської телерадіокомпанії просять канцлера ФРН Ангелу МЕРКЕЛЬ вплинути на Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА для припинення політичних репресій, захисту підприємництва і свободи слова в державі.

Колективи виступили з відкритим зверненням, повідомили УНІАН у прес-службі кримської організації партії «Батьківщина».

«Ми звертаємося до Ангели МЕРКЕЛЬ у зв`язку з тим, що у неї запланована зустріч з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ під час його офіційного візиту до Німеччини, з проханням не залишатися осторонь, коли в Україні силові структури перевищують свої повноваження, перешкоджаючи роботі українського бізнесу, і закликати главу держави припинити політичні репресії і переслідування законослухняного бізнесу», - сказав комерційний директор ТОВ корпорації «Гуматекс» Юрій КУСТОВ.

Заступник генерального директора «Кримзалізобетон» Людмила АЛЕКСАПОЛЬСЬКА повідомила, що на сьогодні її підприємство зазнає матеріальних збитків і не може виконати свої зобов`язання перед бізнес-партнерами через регулярні зупинки виробництва, зумовлені втручанням численних суб`єктів владних повноважень у діяльність.

«На грані втрати роботи перебуває весь колектив підприємства. 800 працівників акціонерного товариства «Кримзалізобетон» борються за збереження свого підприємства, готові захищати свої робочі місця і відстоювати право на отримання доходу для утримання своїх сімей», - сказала вона.

«Сьогоднішня влада перейняла практику й інструменти репресій Леоніда КУЧМИ, використовує їх з безпрецедентною силою. Влада намагається поставити нас перед вибором: закриття телерадіокомпанії або цілковите підпорядкування владі», - заявила зі свого боку президент ЧТРК Тетяна КРАСІКОВА.

За її словами, останні 4 місяці телекомпанію постійно перевіряють Державна податкова адміністрація, Міністерство внутрішніх справ і Контрольно-ревізійне управління.

«14 серпня Чорноморська телерадіокомпанія спільно з телекомпаніями «ТВі» і «5 канал» провела попереджувальний страйк на захист свободи слова в Україні. Реакцією на нашу акцію протесту стала заява Президента ЯНУКОВИЧА про те, що в Україні цензури немає. Курс, узятий українською владою щодо свободи слова, ставить під загрозу само існування демократичного суспільства в нашій країні», - заявила Т.КРАСІКОВА, висловивши впевненість, що підтримка з боку демократичних інститутів Європейського союзу є однією з останніх надій не тільки колективу ЧТРК, а й усіх незалежних українських ЗМІ.